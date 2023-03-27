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Суд по делу Серика Кудебаева отложили в четвертый раз

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Марта 2023, 13:30
Суд по делу Серика Кудебаева отложили в четвертый раз Фото: gov.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане в четвертый раз отложили суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось на 10 марта, но судебное заседание было отложено из-за его болезни. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта, далее оглашение приговора перенесли на 20 и 27 марта. Сегодня судебное заседание также было отменено.

Ранее в ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.


Алматинская область   Суды   МВД РК   Январские события  
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