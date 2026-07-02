Суд по делу экс-главы ГКНБ Кыргызстана удалился для вынесения приговора

В Кыргызстане завершается судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняемым проходит экс-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке со ссылкой на местные СМИ.

По информации адвоката бывшего главы спецслужбы Икрамидина Айткулова, сегодня в суде завершились прения сторон, подсудимые выступили с последним словом. Председательствующий судья Азирет Медеров удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, Камчыбек Ташиев обвиняется в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблению служебным положением. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Напомним, уголовное дело экс-главы ГКНБ Кыргызстана передали в суд.

Ранее сообщалось о задержании брата экс-главы спецслужбы, бывшего депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева по подозрению в коррупции.

10 февраля Камчыбек Ташиев был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ. Вслед за сменой главы ГКНБ от занимаемых должностей освобождены трое заместителей председателя.

Позже президент Кыргызстана объяснил кадровые решения. Он также прокомментировал разлад с бывшим главой ГКНБ.