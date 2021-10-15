Суд Парижа вынес решение в пользу Казахстана по иску компании «Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S.»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 октября т.г. парижский суд вынес решение в пользу Казахстана по иску компании «Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S.» (Ташяпы). Истец требовал у суда отменить ранее вынесенное арбитражное решение, согласно которому Ташяпы обязан заплатить Казахстану 6,7 миллиарда тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Республике Казахстан удалось убедить французское правосудие в безосновательности выдвинутых требований, более того, суд обязал возместить понесенные Казахстаном судебные расходы в размере 30 000 Евро.

Предметом разбирательства во Франции являлся арбитражный спор между Комитетом автомобильных дорог (КАД) и Ташяпы, в котором КАД обвинялся в незаконном расторжении контракта о строительстве и реконструкции дороги «Актобе-Макат». Сумма предъявленных требований составила 6,5 млн долларов США. 3 декабря 2019 года арбитражный трибунал Сингапурского международного арбитражного центра отклонил иск Ташяпы, поддержав встречные требования Казахстана. Местом проведения арбитражного разбирательства также был город Париж.

Защита интересов государства по данному делу обеспечивалась Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с консультантом Правительства – международной юридической фирмой «Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP».