Суд отменил тарифы на вывоз ТБО в Костанае

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск прокурора города Костаная и признал незаконным решение от 13 декабря 2024 года, которым были внесены изменения в действующие тарифы на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Основанием для обращения в суд стало отклонение принесённого прокурором протеста, где указывалось на нарушения методики расчёта тарифов, утверждённой уполномоченным госорганом. В ходе процесса установлено, что при формировании полной себестоимости сбора и вывоза ТБО за 2023 год обслуживающее предприятие включило в структуру затрат позиции, не предусмотренные методикой. Среди них — почтовые и иные услуги, командировочные расходы, государственная пошлина, нотариальные услуги, текущие и прочие расходы, включая утилизацию шин и аккумуляторов, консультационные и информационные услуги, обучение и другие траты.

Кроме того, при расчёте себестоимости сортировки и переработки отходов были использованы данные за 2018 год на сумму более 118 млн тенге, тогда как согласно методике, при наличии фактических расходов за предыдущие четыре квартала должны применяться данные именно этого периода. Предприятие обязано было предоставить сведения за 2023 год, однако этого не сделало.

Суд пришёл к выводу, что допущенные нарушения привели к завышению тарифов, и решение было принято с существенным несоблюдением требований методики и законодательства. Решение отменено.

Вердикт суда пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Президент РК поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.