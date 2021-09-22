Суд отложил рассмотрение жалобы жены алматинского стрелка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский суд отложил рассмотрение жалобы жены стрелка Игоря Дужнова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жена подозреваемого в стрельбе в микрорайоне Акбулак Анаида Демирчян хотела оспорить отклоненную ранее районным судом апелляцию по решению о выселении своей семьи из дома. Однако суд был отложен в связи с требованием свидетельства о смерти истца - погибшего нового владельца недвижимости.

Напомним, 20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе два участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.

По данному факту возбуждено два уголовных дела (статьи: «Убийство» и «Нападение на представителя власти»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Ранее Алматинский горсуд прокомментировал инцидент с убийством пяти человек.