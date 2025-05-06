Суд отклонил ходатайство Трампа об аннулировании легального статуса 400 000 мигрантам
Федеральный апелляционный суд отклонил просьбу администрации Трампа об отмене временного правового статуса сотням тысяч кубинцам, гаитянам, никарагуанцам, венесуэльцам, афганцам и украинцам, проживающих в США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Действия администрации ознаменовали собой расширение жесткой линии президента Дональда Трампа в отношении иммиграции и стремлении усилить депортации, в том числе неграждан, ранее имевших законное право на проживание и работу в Соединенных Штатах.
Администрация утверждала, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм имела право категорически прекратить действие статуса мигрантов и что постановление судьи вынуждает правительство США «удерживать сотни тысяч иностранцев в стране против их воли».
Группа адвокатов по защите прав мигрантов «Justice Action Center» приветствовала решение суда и назвала действия американских властей «безрассудными и незаконными».
Теперь администрация Трампа может обратиться в суд высшей инстанции с просьбой вмешаться.
Ранее сообщалось, что Верховный суд США встал на сторону депортированного мигранта.