Суд отказался смягчать приговор экс-акиму Усть-Каменогорска Жаксылыку Омару

Попытка стороны защиты добиться смягчения наказания успехом не увенчалась — приговор оставили без изменений.

Апелляционная жалоба рассматривалась без участия самого осужденного. Как стало известно в ходе заседания, Жаксылыка Омара не этапировали из учреждения средней безопасности, где он сейчас находится. В суде его интересы представляли адвокаты, а также супруга, выступившая общественным защитником.

Защита настаивала, что назначенное наказание оказалось слишком суровым. Адвокаты просили либо заменить лишение свободы штрафом, либо существенно сократить срок заключения. Среди смягчающих обстоятельств назывались признание вины, возмещение ущерба, многолетняя государственная служба и наличие семерых несовершеннолетних детей.

— Если бы он не признал вину и не имел детей, наказание фактически не могло бы быть строже, — заявил в суде один из адвокатов.

Кроме того, смягчить наказание попросил и потерпевший по эпизоду, связанному с мошенничеством. Однако прокуратура выступила против пересмотра приговора.

Гособвинение подчеркнуло, что дело рассматривалось в сокращенном порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину, а все обстоятельства были подтверждены материалами дела.

— Замена реального срока штрафом нивелировала бы саму суть наказания и противоречила бы принципу неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, — отметил прокурор.

В итоге судебная коллегия сочла приговор первой инстанции законным и обоснованным. Решение оставили без изменений.

Напомним, ранее межрайонный суд по уголовным делам признал Жаксылыка Омара виновным по эпизодам мошенничества и получения взятки. Ему назначили шесть лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Также бывший чиновник пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Кроме того, он не может рассчитывать на амнистию или условно-досрочное освобождение.