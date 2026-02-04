РУ
    10:49, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Суд оставил наказание без изменения и вернул телефон осужденному экс-прокурору Рудного

    Апелляционная коллегия Костанайского областного суда рассмотрела жалобы и ходатайства сторон по уголовному делу в отношении экс-прокурора города Рудного, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В апелляционной инстанции Костанайский областной суд прошло открытое судебное заседание по уголовному делу Мурата Успанова, бывшего прокурора Рудного, обвиняемого в покушении на взятку.

    Суд рассмотрел апелляционное ходатайство прокурора, а также апелляционные и частные жалобы адвокатов.

    Прокурор просил изменить приговор в части конфискации мобильного телефона, указав, что он не являлся орудием преступления. Адвокаты осужденного, в свою очередь, настаивали на смягчении наказания.

    По итогам заседания суд согласился с доводами сторон в части конфискации телефона и вернули его законному владельцу. При этом основное наказание в виде лишения свободы апелляционная инстанция оставила без изменений, признав его законным и обоснованным.

    Напомним, Мурата Успанова приговорили к 4,5 годам лишения свободы за получение взятки 20 млн тенге.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
