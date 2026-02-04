Суд оставил наказание без изменения и вернул телефон осужденному экс-прокурору Рудного

В апелляционной инстанции Костанайский областной суд прошло открытое судебное заседание по уголовному делу Мурата Успанова, бывшего прокурора Рудного, обвиняемого в покушении на взятку.

Суд рассмотрел апелляционное ходатайство прокурора, а также апелляционные и частные жалобы адвокатов.

Прокурор просил изменить приговор в части конфискации мобильного телефона, указав, что он не являлся орудием преступления. Адвокаты осужденного, в свою очередь, настаивали на смягчении наказания.

По итогам заседания суд согласился с доводами сторон в части конфискации телефона и вернули его законному владельцу. При этом основное наказание в виде лишения свободы апелляционная инстанция оставила без изменений, признав его законным и обоснованным.

Напомним, Мурата Успанова приговорили к 4,5 годам лишения свободы за получение взятки 20 млн тенге.