Суд оштрафовал чиновника на 23 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 24 марта текущего года Туркестанским городским судом осужден и.о. руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Туркестанской области Дадаметов, и назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.

Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тысяч тенге от работников «Правительства для граждан» Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам.

Приговор в законную силу не вступил.