    02:21, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Суд обязал бизнес-леди выплатить ущерб фермерскому хозяйству в Костанае

    Костанайский городской суд рассмотрел дело по иску крестьянского хозяйства к предпринимательнице. Хозяйство поставило пшеницу на сумму свыше 105 млн тенге, но оплату так и не получило, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    По договору оплата должна была пройти с отсрочкой на 20 дней. Однако женщина, выступавшая как руководитель ТОО, обязательства не выполнила. В итоге фермеры обратились в суд.

    Ранее она уже была осуждена за хищение имущества в особо крупном размере. Судом установлено, что она принимала пшеницу у сельхозпроизводителей, не собираясь расплачиваться.

    Согласно материалам дела, хозяйству причинен ущерб почти на 100 млн тенге. За период с января 2022 года по февраль 2024-го ответчица вернула лишь 21,5 млн тенге. Документы об оплате оставшихся средств суду предоставлены не были.

    Суд частично удовлетворил иск — обязал предпринимателя возместить материальный ущерб и оплатить судебные расходы. Решение пока не вступило в законную силу.

    В Акмолинской области, накануне, похитили зерна из нового урожая на 6 млн тенге.

