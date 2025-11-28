Суд обязал бизнес-леди выплатить ущерб фермерскому хозяйству в Костанае

По договору оплата должна была пройти с отсрочкой на 20 дней. Однако женщина, выступавшая как руководитель ТОО, обязательства не выполнила. В итоге фермеры обратились в суд.

Ранее она уже была осуждена за хищение имущества в особо крупном размере. Судом установлено, что она принимала пшеницу у сельхозпроизводителей, не собираясь расплачиваться.

Согласно материалам дела, хозяйству причинен ущерб почти на 100 млн тенге. За период с января 2022 года по февраль 2024-го ответчица вернула лишь 21,5 млн тенге. Документы об оплате оставшихся средств суду предоставлены не были.

Суд частично удовлетворил иск — обязал предпринимателя возместить материальный ущерб и оплатить судебные расходы. Решение пока не вступило в законную силу.

В Акмолинской области, накануне, похитили зерна из нового урожая на 6 млн тенге.