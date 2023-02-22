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Суд наложил арест на акции Jusan Bank

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Февраля 2023, 00:38
Суд наложил арест на акции Jusan Bank

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бостандыкский районный суд Алматы наложил арест на простые и привилегированные акции Jusan Bank, принадлежащие компании First Heartland Securities. Информация об этом появилась на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно опубликованному документу, арест еще 15 февраля наложен на имущество компании First Heartland Securities. Основанием стало определение об обеспечении иска.

Общее количество арестованных ценных бумаг составляет 131 291 843 штуки. Процентное соотношение к общей стоимости активов компании на дату ареста - 67,58%.

Ранее Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции.

Позже в пресс-службе Jusan Bank ответили, что банк продолжает свою деятельность в штатном режиме, все обязательства перед клиентами исполняются.

3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление «Назарбаев фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа «Jusan» перешла под контроль граждан иностранных государств.


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