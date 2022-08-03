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Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой перенесен на 11 августа
3 Августа 2022 11:33

Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой перенесен на 11 августа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырау должен был начаться судебный процесс в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева. Но суд продлился всего 20 минут и был перенесен на 11 августа. Причина переноса - Бакытгуль Хаменова не получила копию обвинительного акта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытгуль Хаменова и Акылбек Рыскалиев обвиняются следствием в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Бакытгуль Хаменова, находясь на должности заместителя акима Атырауской области, была задержана по подозрению в получении взятки из выделенных из бюджета денег на установку памятника Абаю. В декабре же домашний арест ей заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Вместе с ней по уголовному делу проходит руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбек Рыскалиев.

Б.Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого она была депутатом Мажилиса Парламента шестого созыва.


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