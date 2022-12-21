Суд над вайнерами по делу о финпирамиде начался в Алматы

21 Декабря 2022, 16:44

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началось предварительное слушание по уголовному делу по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривает судья Камшат Саурова. Всего на скамье подсудимых находятся 12 человек, в том числе два известных вайнера Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Еще один вайнер Азимжан Саидбаев ранее был объявлен в розыск.

Суд проход в онлайн-формате. Несколько адвокатов подсудимых в ходе заседания попросили провести судебное заседание в оффлайн формате из-за большого количество участников, однако судья отклонила их ходатайство.

В апреле этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на несколько месяцев.

В октябре 2021 года в Алматы был задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. В целом 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях.

Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Нур-Султане.

Фото из открытых источников