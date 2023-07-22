Суд над Трампом начнётся 20 мая 2024 года

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Назначена дата первого судебного заседания по делу экс-президента Дональда Трампа, которого обвиняют в незаконном хранении секретных документов государственной важности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ewronews.



Федеральный судья Эйлин Кэннон назначила 20 мая 2024 года датой начала процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о хранении секретных документов. Слушания начнутся в разгар его предвыборной кампании против действующего президента Джо Байдена.

Прокурор призывал начать судебное разбирательство в декабре 2023 года, а адвокат Трампа просил отложить его до окончания президентских выборов в ноябре 2024 года.

В общей сложности бышему главе Белого дома предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в причастности к выплате денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, а также в мошенничестве с завышением стоимости собственности для получения кредитов.

Расследование по делу о попытке отменить результаты предыдущих президентских выборов продолжается.