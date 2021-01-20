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Суд над Куатом Хамитовым перенесли: он не смог подключиться к интернету

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Января 2021, 12:36
Суд над Куатом Хамитовым перенесли: он не смог подключиться к интернету

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд над бойцом ММА Куатом Хамитовым перенесли в Алматы. Он не смог подключиться к интернету из-за плохой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья Алмалинского районного суда у адвоката спросил, почему Куат Хамитов не подключился к суду.

«Господин судья, он не может подключиться по техническим причинам. Уже прошло 20 минут. Я тоже еле подключился. Кажется интернет плохой. Мы можем перенести процесс на другой день?», - сказал адвокат подсудимого.

Прокурор согласился и заявил, что нельзя проводить процесс без его участия. В итоге заседание перенесли на другой день.

Куат Хамитов подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами).

Напомним, в сентябре прошлого года казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов был доставлен в департамент полиции Алматы из-за видео в соцсетях с призывами к насилию. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 272 УК РК.

Позже видео спортсмена прокомментировали в МВД.

Отметим, 22 января в рамках AMC FIGHT NIGHTS Куат Хамитов в Магнитогорске сразится российским файтером Алексеем Ильенко.


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