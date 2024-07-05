Суд над Кайратом Нуртасом: прокурор запросил 15 суток

В специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривается дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Следствие установило, что 4 июля около 20:00 часов между Кайратом Айдарбековым (Нуртасом — прим. ред.) и Асылбеком Беккайыровым произошел конфликт на борту самолета, летевшего из Алматы в Астану. В результате словесной перепалки певец нанес ему удар в область головы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что здоровью пассажира был причинен легкий вред.

Кайрат Нуртас заявил, что является потерпевшим, а не подозреваемым. По его словам, конфликт начался по вине Асылбека Беккайырова — сначала тот нанес ему несколько ударов, на что Кайрат ответил взаимностью.

— Мой друг меня позвал на той. Я ответил ему, что не смогу приехать. Он тогда сказал, что «приедешь на колени». Я его обматерил и сказал, что не приеду. Затем он поймал меня в самолете, дважды ударил меня по голове. Сказал, что ты меня обматерил. У меня тоже есть честь. Тоже ударил его в ответ. Потом я сидел тихо. Он опять подошел и ударил меня сзади. Я молчал. Сидел тихо. Вот и все. Я не нарушитель, я потерпевший, — говорит певец.

Асылбек Беккайыров озвучил свою версию, отметив, что они с Кайратом Нуртасом близкие друзья. Он утверждает, что драка началась по вине певца.

— Мы с Кайратом Нуртасом друзья. Конфликт начался еще в апреле — я ему отправил на WhatsApp сообщение, что в городе Уральск будет той, попросил его приехать на торжество. Он не ответил. Затем я несколько раз ему звонил. Но ответа не было. Позже он мне отправил аудио, обматерил. Потом я хотел выяснить причину, почему он в мой адрес выражался нецензурно? Я с ним так и не смог встретиться. Вот, 4 июля я его увидел на борту самолета. Тогда я хотел узнать у него об этом. Он еще раз меня обматерил. Тогда возникла словесная перепалка, в ходе которой Кайрат нанес мне удар. Тогда в конфликт вмешались бортпроводники, — объяснил пострадавший.

Кайрат Нуртас позже признал свою вину и просил суд наказать его административным штрафом. Асылбек Беккайыров также отметил, что не имеет претензий и готов простить своего друга.

Прокурор просил назначить ему 15 суток. Судья удалилась в совещательную комнату.

Ранее полиция возбудила дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса сообщением «Алматы-Астана».