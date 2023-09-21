Дело Дикого Армана: суд пройдет в закрытом режиме в целях безопасности

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы сообщили, что в целях безопасности участников процесса рассмотрение уголовного дела в отношении Дикого Армана и других подсудимых переведено в закрытый режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 сентября завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайберген и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек.

Им предъявлено обвинение в превышении власти или должностных полномочий (статья 362 УК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (статья 262 УК), грабеже (статья 191 УК), незаконном лишении свободы (статья 126 УК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (статья 272 УК), бандитизме (статья 268 УК).

В ходе слушаний суду заявлено свыше 100 ходатайств от участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками.

«Также 10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких. Указанные ходатайства судом были удовлетворены», - сообщили в пресс-службе СМУС Алматы.



Главное судебное разбирательство назначено на 6 октября.

Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», задержали 7 января 2022 года в Алматы. В феврале того года сообщалось, что он переведен в следственный изолятор КНБ.

Позже Генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях.

Кроме того, на заседании Мажилиса Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ.

Также он заявил, что члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан». Генпрокурор опроверг информацию о причастности российской стороны к задержанию «Дикого Армана».

В Генеральной прокуратуре также опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана.

Что касается Кайрата Кудабергена, то в прокуратуре Алматы отметили, что, по предварительным данным, он вместе с «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.