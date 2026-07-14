Суд Мангистауской области вынес приговор по делу о смертельном ДТП с четырьмя жертвами

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли четыре человека, передает корреспондент Kazinform.

По данным суда, в начале июня 2026 года подсудимый, управляя автомобилем Toyota Camry, двигался по автодороге Актау — Бейнеу. На участке 424/362 км он нарушил требования Правил дорожного движения, не снизил скорость до уровня, обеспечивающего безопасность движения, и не принял необходимых мер для предотвращения опасности. В результате автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком КамАЗ.

Вследствие ДТП четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных тяжелых травм скончались на месте происшествия.

Суд признал водителя виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников погибших. Потерпевшие сообщили, что простили его, не имеют к нему материальных и моральных претензий и просили назначить более мягкое наказание.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, искреннее раскаяние, наличие у подсудимого инвалидности II группы, а также отсутствие требований со стороны потерпевших. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.