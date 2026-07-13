Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 171-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск в области Жетысу. В результате столкновения двух автомобилей Toyota Camry один человек погиб, еще семь получили травмы и были госпитализированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации полиции, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и допустил столкновение с другой автомашиной Toyota Camry, двигавшейся в попутном направлении.

В результате аварии водитель одной из автомашин Toyota Camry — 56-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще семь человек с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела.

В полиции обратились к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать требования правил дорожного движения.

— Призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и не отвлекаться во время управления транспортным средством. Помните: безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения, — подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что 91% ДТП в Казахстане происходят по вине водителей.