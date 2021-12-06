Суд Люксембурга вынес решение в пользу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга вынес решение в пользу Казахстана и приостановил попытки Стати по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения, полученного мошенническим путем. Основанием для приостановления процесса послужило уголовное разбирательство против Стати по обвинению в подделке документов, мошенничестве и отмывании денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства юстиции Республики Казахстан.

Апелляционный суд Люксембурга согласился с Казахстаном в том, что, если арбитражное решение было получено Стати мошенническим путем, «в соответствии со статьей V (2) b Нью-Йоркской Конвенции признание и исполнение данного арбитражного решения противоречило бы публичному порядку».

Это решение было принято всего через две недели после решения Апелляционного суда Брюсселя, который принял тщательно взвешенное решение, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения.

Как сообщалось ранее, в результате бельгийского решения Стати и их адвокаты сняли незаконно полученный временный арест на активы Нацбанка на сумму около 530 миллионов долларов США.

Кроме того, Апелляционный суд определил, что по мнению известных международных экспертов, Стати «действовал мошенническим образом, сознательно изменив данные в материалах, представленных в арбитражный трибунал, после и в национальные суды, чтобы повлиять на принимаемые решения».

В частности, суд цитирует и делает ссылки на следующие заключения экспертов:

«Доказательства, которые теперь стали доступными, включая переписку KPMG и ложную финансовую отчетность, ясно демонстрируют незаконное поведение и недобросовестность Стати. Доступность этих доказательств арбитражному трибуналу оказала бы существенное влияние на решение по определению юрисдикции, обоснованности претензий Стати и ответственности Казахстана».

[Заключение проф. Кристофа Шройера от 20 января 2020 г., п. 72]

«Тот факт, что Стати преднамеренно представили арбитражному трибуналу ложные доказательства по таким важным вопросам, делает решение неправомерным. Более того, причинно-следственная связь между мошенничеством Стати и выводами арбитражного трибунала совершенно очевидна, это как доказано теперь является продуктом обмана. По настоянию Стати, арбитражный трибунал также опирался на продукт мошенничества Стати, на Индикативное предложение КМГ, при принятии решения о размере ущерба, связанный со строительством газоперерабатвающего завода».

[Заключение проф. Джорджа А. Берманна от 17 января 2021 г., п. 198]

«Следовательно, содержание арбитражного решения и выводы арбитражного трибунала относительно его юрисдикции, ответственности, причинно-следственной связи и ущерба несомненно были бы совершенно иными.

Принимая во внимание все эти элементы, с учетом серьезности мошеннических действии Стати, которые не были доведены до сведения арбитражного трибунала, я считаю, что арбитражное решения не может быть признано и исполнено в Бельгии в связи с явным и фундаментальным нарушением международного публичного порядка».

[Заключение проф. Бернара Ханотиау от 29 апреля 2021 г., пп. 157–158]

Это решение является одним из положительных решений в пользу Казахстана в Люксембурге. Как сообщалось ранее, в феврале 2021 года кассационный суд отменил признание арбитражного решения, поскольку суд низшей инстанции не рассмотрел новые доказательства мошенничества Стати, а именно переписку КPMG.

Кроме того, в январе 2021 года Окружной суд Люксембурга приостановил попытки Стати по обеспечению исполнения их мошеннического решения. Так, гражданский процесс по поводу ареста активов РК в Люксембурге был приостановлен до тех пор, пока люксембургские правоохранительные органы не проведут полное расследование мошенничества.

С 2017 года для исполнения арбитражного решения в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге Стати представляла юридическая фирма NautaDutilh. Общая координация во всех юрисдикциях велась юридической фирмой King & Spalding LLP, которая также представляла Стати во время арбитражного разбирательства, которое в настоящее время признано мошенническим.

Комментируя решение в Люксембурге, Министр юстиции РК Марат Бекетаев сказал:

«Стати проиграли в Англии, в Бельгии, и теперь их усилия по обеспечению исполнения мошеннического арбитражного решения в Люксембурге приостановлены до завершения текущего уголовного судебного разбирательства против них. Судебное преследование за международную коррупцию и мошенничество имеет решающее значение для защиты верховенства закона. Министерство юстиции вновь повторяет, что будет прилагать все усилия, чтобы привлечь к ответственности Стати и их сообщников».