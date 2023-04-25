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    19:55, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Суд избрал меру пресечения в отношении журналистов Северных

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    Фото: ratel.kz
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд постановил арестовать Владимира Северного на два месяца, а его супругу Наргиз перевел на домашний арест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 22 апреля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Северного В. сроком на два месяца, то есть до 20 июня 2023 года», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

    Также постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования отказано и применена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Северной Н. сроком на два месяца.

    Ранее сообщалось о задержании журналистов Владимира и Наргиз Северных. По данным полиции, руководитель одного из ТОО пожаловался на то, что они вымогали у него деньги.


    Теги:
    Суды Алматы Закон и право Правоохранительные органы
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