Суд избрал меру пресечения в отношении журналистов Северных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд постановил арестовать Владимира Северного на два месяца, а его супругу Наргиз перевел на домашний арест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 22 апреля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Северного В. сроком на два месяца, то есть до 20 июня 2023 года», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Также постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования отказано и применена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Северной Н. сроком на два месяца.

Ранее сообщалось о задержании журналистов Владимира и Наргиз Северных. По данным полиции, руководитель одного из ТОО пожаловался на то, что они вымогали у него деньги.