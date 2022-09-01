Судьи Верховного суда будут избираться на альтернативной основе в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости внедрения элементов выборности судей Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо обеспечить верховенство права и качество отправления правосудия. Для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса. Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными. В первую очередь, предстоит обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент объяснил, что многие позиции председателей судов будут преобразованы в судейские должности. Он предложил применить выборные механизмы при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий.

«Необходимо приступить и к внедрению элементов выборности судей Верховного суда. Для этого Президент будет вносить в Сенат кандидатуры на альтернативной основе. Важно создать соответствующие стимулы и условия для привлечения в сферу сильных юристов. Для повышения самостоятельности судей необходимо укрепить статус Высшего судебного совета.

В ведение Совета будут переданы вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей. Данный государственный орган должен стать полноценным институтом с четкими кадровыми функциями, начиная с отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент считает, что принципиально важно искоренить влияние силовых органов, исключив все инструменты их административного давления на судей. Вместе с ограничением вмешательства в деятельность судей будет усилена их ответственность за серьезные нарушения.

«Каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, должен проверяться Судебным жюри. Предстоит также пересмотреть институт оценки и привлечения к ответственности судей по критерию «качество отправления правосудия», - добавил Глава государства.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.