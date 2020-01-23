Судьи в отставке лишены медицинской помощи из-за ОСМС – сенатор
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Судьи в отставке лишаются медицинской помощи в связи с введением ОСМС. Об этом заявил депутат Сената Парламента Владимир Волков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поводом для депутатского запроса послужило обращение судей Республики Казахстан в отставке. В 2016 году были внесены изменения в Конституционный закон «О судах и статусе судей РК», согласно которому судье, проработавшему не менее пятнадцати лет на судейской должности, выплачивается необлагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание», - сказал в своем депутатском запросе Владимир Волков на пленарном заседании Сената.
Вместе с тем, по его словам, в связи с вводом в действие с 31 марта т.г. Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании», судьи в отставке лишаются права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.
«В перечне лиц, освобожденных от уплаты взносов в Фонд, они как самостоятельная категория не указаны, что лишает их права на медицинскую помощь. Полагаем необходимым создать правовой механизм, гарантирующий судьям достойное их высокого конституционного статуса социальное обеспечение», - подчеркнул сенатор.
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