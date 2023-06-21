Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии

Автор:  
Анеля Касымова
21 Июня 2023, 17:37
Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Специализированный межрайонный административный суд Астаны частично удовлетворил иск оператора Кашаганского консорциума, компании North Caspian Operating Company (NCOC), к департаменту экологии по Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело рассмотрено 14 июня 2023 года. Решением суда иск удовлетворен частично. Суд признал незаконным и отменил предписание об устранении 3 нарушений из 10», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана подало иск против North Caspian Operating Company, оператора нефтяного месторождения Кашаган. Проверка началась еще в 2022 году из-за выявления нарушений правил хранения серы. Позже глава Минэкологии прокомментировала судебные разбирательства.


Атырауская область   Суды   Экология   Нефть   Минэкологии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее