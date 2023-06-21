Суд частично удовлетворил иск оператора Кашагана против Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Специализированный межрайонный административный суд Астаны частично удовлетворил иск оператора Кашаганского консорциума, компании North Caspian Operating Company (NCOC), к департаменту экологии по Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело рассмотрено 14 июня 2023 года. Решением суда иск удовлетворен частично. Суд признал незаконным и отменил предписание об устранении 3 нарушений из 10», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана подало иск против North Caspian Operating Company, оператора нефтяного месторождения Кашаган. Проверка началась еще в 2022 году из-за выявления нарушений правил хранения серы. Позже глава Минэкологии прокомментировала судебные разбирательства.