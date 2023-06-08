Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Глава Минэкологии прокомментировала судебные разбирательства с компанией NCOC

    8 Июня 2023, 10:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания North Caspian Operating Company (NCOC), оператор нефтяного месторождения Кашаган, не согласилась с решением Министерства экологии и природных ресурсов о превышении выбросов серы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы в прошлом году проводили проверку, это была плановая проверка. В ходе проверки мы выявили ряд нарушений. По итогам, мы все оформили, компания не согласилась с теми моментами, которые мы зафиксировали. В компании, согласно требованиям законодательства, обжаловали в вышестоящем органе, в министерстве. Мы все-таки по большей части поддержали департамент, поскольку, по-нашему мнению, действительно имело место нарушение законодательства. И следующий шаг для компании – обжаловать решение уполномоченного органа в суде. Поэтому мы не находимся в международном суде, мы находимся в специализированном суде Астаны. Сейчас идут слушания», - сообщила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах Международного форума Астана.

    Она отметила, что один из самых больших вопросов, который привлек внимание министерства – это сверхнормативное размещение серы. С этим оператор Кашагана не согласен.

    «Вообще у нас с NCOC, если не ошибаюсь, по 10 пунктам есть определенные нарушения (экологического законодательства в море и на суше - прим. авт.)», - добавила она.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Экология Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами