Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед. Мы руководствуемся принципом: «Не человек для государства, а государства для блага человека». Если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания. Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Нам нужно глубоко осознать, что это наш общий долг», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, сейчас нашей стране нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан.

«Проще говоря, необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека. Безусловно, нас радует, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии», - сказал Глава государства.