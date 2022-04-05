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    17:21, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Суд Алматы наказал пранкера за видео в супермаркете

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд Алматы назначил максимальный вид взыскания пранкеру за видео в супермаркете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрен материал в отношении К. по факту мелкого хулиганства (статья 434 часть 2 КоАП). Санкция указанной статьи, предусматривает административный арест на срок до пятнадцати суток.

    Судом установлено, что правонарушитель, являясь так называемым пранкером, в целях увеличения числа своих подписчиков, снимал видео в супермаркете «Магнум». Из хулиганских побуждений, нарушая порядок в общественном месте, явно демонстративно нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, этикета, раздетым до пояса ходил, требуя криком пить газированный напиток, тем самым вызвал гнев и недовольство общества, проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц.

    В судебном заседании он вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся.

    «При определении вида и размера административного взыскания, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражении неуважения к окружающим, нарушении общественного порядка и спокойствия граждан, что является недопустимым. Постановлением суда гражданин К. привлечен к административной ответственности с наложением максимального административного взыскания в виде ареста сроком на 15 суток. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города.

    Ранее заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил о задержании пранкера. На одном из видео он громко здоровался из участкового пункта, а на другом в салоне автобуса просил подростка уступить место женщине, подняв его с сиденья за капюшон.

    До этого он также привлек внимание полицейских своими поступками. Тогда он снимал видео в метро и ТРЦ.


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