Субсидируемые авиамаршруты из/ в Туркестан запускают в Казахстане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для развития внутреннего туризма в Казахстане запускают субсидируемые авиамаршруты из/ в Туркестан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В целях развития внутреннего туризма в Республике Казахстан, а также расширения географии полетов и обеспечения транспортной доступности аэропорта г. Туркестана, проведен конкурс на субсидируемые авиамаршруты по направлению в города Актау, Атырау, Актобе, Уральск, Костанай, Караганда, Кокшетау, Петропавловск, Павлодар, Семей, Талдыкорган.





По итогам конкурса, регулярные рейсы будут выполняться авиакомпаниями «SCAT» и «Qazaq Air» на воздушных судах «CRJ2», «B-737», «Q400».





Начало первых рейсов запланировано на 15 июля 2021 года. Стоимость билетов по данным направлениям будет составлять от 16 до 25 тысяч тенге.