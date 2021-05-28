РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:12, 28 Май 2021 | GMT +6

    Субсидировать затраты работодателей на селе планируют в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со следующего года в Казахстане планируют субсидировать затраты работодателей на селе. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и развития МИИР РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со следующего года планируем субсидировать затраты работодателей на селе. Около трех тысяч заявок на сегодня у нас есть. То есть, работодатель на селе строит жилье – ИЖС не более 100 кв. м, 50 кв. м которого будет субсидироваться за счет государства», - пояснил Еркебулан Даулбаев в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

    Ранее он сообщил, что в рамках поручений Главы государства проводится оптимизация жилищной политики. В очереди на получение жилья числится 562 тысяч человек. В рамках новых подходов для ускоренного решения жилищных вопросов очередников внедряется механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде.

    В свою очередь, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья,

    «Ценовая ситуация нестабильная и отличается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - отметил Серик Жумангарин.


    Теги:
    Жилье Строительство Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!