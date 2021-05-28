Субсидировать затраты работодателей на селе планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со следующего года в Казахстане планируют субсидировать затраты работодателей на селе. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и развития МИИР РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со следующего года планируем субсидировать затраты работодателей на селе. Около трех тысяч заявок на сегодня у нас есть. То есть, работодатель на селе строит жилье – ИЖС не более 100 кв. м, 50 кв. м которого будет субсидироваться за счет государства», - пояснил Еркебулан Даулбаев в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

Ранее он сообщил, что в рамках поручений Главы государства проводится оптимизация жилищной политики. В очереди на получение жилья числится 562 тысяч человек. В рамках новых подходов для ускоренного решения жилищных вопросов очередников внедряется механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде.

В свою очередь, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья,

«Ценовая ситуация нестабильная и отличается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - отметил Серик Жумангарин.