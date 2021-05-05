Субсидировать закупочную цену на сырье обещают свекловодам Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Свекловодческие хозяйства Меркенского района посетил в ходе рабочей поездки по региону аким области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Бердибек Сапарбаев ознакомился с ходом весенне-полевых работ.

Напомним, с 30-х годов прошлого века в Жамбылской области сахарную свеклу возделывали на площади более 42 тыс. га, урожайность в среднем доходила до 300 ц/га, передовики, как знаменитая свекловичница Дарига Жантохова, давали по 900 ц/га. В 90-е годы «оптимизации» и ликвидации крупных агроформирований свекловоды региона теряли опытные кадры, технику и технологии выращивания этой трудоемкой культуры. В результате к 2009 году посевы сахарной свеклы в хозяйствах региона составили менее 1,7 тыс. га. Принятая в области программа развития свекловодства и производства сахара на 2008 - 2012 годы не принесла ощутимых результатов. Сегодня Жамбылская область, давшая стране более 60-ти Героев Социалистического труда - свекловодов, возрождает эту ценную культуру, добиваясь былой урожайности и былых объемов продукции свекловодства.

Примером успешного возделывания ценной культуры стало крестьянское хозяйство «Трансфер» Меркенского района, в котором побывал Бердибек Сапарбаев. Хозяйство работает с 2001 года, и уже в 2016 году здесь выращивали свеклу на площади 26,6 га, получили урожай более 500 ц/га сладких корней. В 2020 году собрали неплохой урожай – в среднем 700 центнеров с гектара.

Глава КХ «Трансфер» Владимир Бондаренко отметил, что хозяйство использовало новые семена сорта КВС, благодаря чему уже в июле вес корнеплода доходит до полутора килограммов, а это почти норма. Потенциал этого сорта при соблюдении агротехнических условий - урожайность до 900 центнеров с гектара и высокая сахаристость.

Сегодня крестьяское хозяйство полностью сосредоточено только на выращивании сладкого корнеплода на 250 гектарах, использует удобрения ТОО «Еврохим» и капельное орошение.

Отметим, что плотность жамбылской тяжелосуглинистой почвы высокая, и если ее не поливать, она становится, как камень. Поэтому для выращивания свеклы в условиях юга Казахстана необходим постоянный полив и междурядная обработка. Однако при капельном орошении такой обработки много не надо, потому что идет постоянное увлажнение верхнего слоя и рыхления особо не требуется.

Возле поля этого хозяйства состоялась встреча акима области с меркенскими свекловодами. Глава региона отметил, что проводится постоянная работа с кыргызской стороной по вопросам обеспечения жамбылских аграриев поливной водой. Власть выполнит свои обязательства по субсидированию закупочной цены на сырье. Свекловоды заявили о намерении создать собственную машинно-тракторную станцию, попросили содействия в получении техники в лизинг.

Побывал Бердибек Сапарбаев и в крестьянском хозяйстве «Жылыбулак Мерке», имеющем 3,2 тысячи га пахотной земли. Здесь в основном выращивают озимую пшеницу и яровой ячмень, в меньших объемах сахарную свеклу и клевер. Не забывают и о животноводстве - в хозяйстве 22 тысячи овец, 488 лошадей, 189 голов КРС и 63 верблюда. В текущем году посеяли 130 гектаров сахарной свеклы, погода благоприятствует для получения хорошего урожая.



