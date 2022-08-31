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Субсидирование страховых премий повысится с 50% до 80%

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Августа 2022, 14:21
Субсидирование страховых премий повысится с 50% до 80%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 сентября повысится норматив субсидирования части страховой премии в аграрном секторе с 50% до 80%. Это позволит снизить стоимость страхового полиса для сельхозтоваропроизводителей, а также сделает агрострахование более доступным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства РК.

С 2020 года в Казахстане действует новая система страхования в АПК. Основной целью субсидирования страховых премий является повышение доступности заемного и торгового финансирования для субъектов агропромышленного комплекса.

В настоящее время утверждены следующие страховые продукты в отраслях растениеводства и животноводства:

- страхование индекса дефицита влажности почвы;

- страхование индекса избытка влажности почвы;

- страхование индекса дефицита влажности почвы для озимых культур;

- страхование КРС, МРС, лошадей и птиц;

Страхованию в растениеводстве подлежат зерновые (пшеница, овес, ячмень, кукуруза), озимые и масличные культуры. Также действует страховой продукт по страхованию индекса биомассы, который предусматривает мониторинг индекса «оптическая глубина растительности» на основе пассивного микроволнового дистанционного зондирования. Оптическая глубина растительности фиксирует относительное количество воды в растениях и обеспечивает показания роста и биомассы растительности.

Оператором страхования в сфере сельского хозяйства является АО «Аграрная кредитная корпорация». Все процедуры - от заключения договора до выплат, производятся онлайн через информационную систему. Страховой случай фиксируется на основе данных дистанционного зондирования земли, что позволяет полностью исключить человеческий фактор в системе. Мониторинг уровня влаги ведется на постоянной основе и факт наступления страхового случая фиксируется автоматически.


Фото: assets.wam.ae

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