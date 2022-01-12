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Субсидирование стоимости зерна введут в РК в январе 2022 года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Января 2022, 12:05
Субсидирование стоимости зерна введут в РК в январе 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил ряд мер касательно развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года предусмотрен комплекс мер по импортозамещению», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

В частности, министерством уже приняты оперативные меры по введению:

- количественных ограничений на экспорт семян подсолнечника в объеме 125 тысяч тонн и масла подсолнечного - 110 тысяч тонн сроком до 1 июля 2022 года;

- запрета на экспорт картофеля и моркови сроком на 3 месяца;

- запрета на вывоз живого КРС и МРС сроком на 6 месяцев.

«Также в целях стабилизации цен на хлеб с января вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО «НК «Продкорпорация» в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов Продкорпорации при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной», - заключил глава Минсельхоза.

Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил о работе по обеспечению скота кормами.


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