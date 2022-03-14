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    17:42, 14 Март 2022 | GMT +6

    Субсидирование семеноводства планируют увеличить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют увеличить субсидирование семеноводства. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действующий механизм субсидирования семеноводства охватывает все этапы воспроизводства семян высоких репродукций и предусматривает удешевление стоимости семян сельхозтоваропроизводителям для проведения сортосмены и сортообновления. В 2020 году, принимая во внимание приоритетность вопроса, был усовершенствован механизм субсидирования семеноводства», - сказал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    В частности, по его словам, возобновлено субсидирование оригинальных семян, установлен высокий процент возмещения оригинальных и элитных семян.

    «Кроме того, увеличен процент субсидируемой посевной площади по элитным семенам и семенам первой репродукции. Вместе с тем, в настоящее время в рамках проводимой работы по реформирования системы субсидирования в агропромышленном комплексе прорабатывается вопрос об увеличении объема субсидирования семеноводства для расширения охвата площадей, засеиваемых семенами высоких репродукций», - заключил зампремьера.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК
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