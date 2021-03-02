Субсидирование АПК: встречные обязательства для бизнеса планирует ввести Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планы по обеспечению эффективности господдержки АПК озвучил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения производительности труда проводится работа по обеспечению эффективности господдержки АПК. Для этого в прошлом году Министерством пересмотрены механизмы субсидирования, предусматривающие единый подход, без акцента на определенную отрасль. Также изменены пороги для доступа к субсидированию мелких и средних фермеров», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, для повышения эффективности господдержки с текущего года будут поэтапно вводится встречные обязательства для бизнеса.

В тоже время за счет увеличения объемов субсидирования по базовым субсидиям планируется к 2025 году довести:

- уровень обновления сельхозтехники с 4% до 6%;

- применение минеральных удобрений с 21% от научно-обоснованной нормы до 30%;

- уровень внесения высококачественных семян до IV репродукции с 93% до 97%.

«При этом главным принципом господдержки станут ее стабильность и преемственность. Это позволит аграриям прогнозировать свою деятельность на долгосрочную перспективу», - заключил министр.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса. В ходе заседания Правительства было сказано о том, что 35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане. Кроме того, глава Минсельхоза заявил, что в ряде регионов страны появятся новые яблоневые сады. Также Сапархан Омаров поделился планами по вводу дополнительного производства сахара и рыбы.