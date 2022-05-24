24 Мая 2022 13:07

Субсидии станут доступны только для применяющих водосберегающие технологии фермеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развитие орошаемого земледелия будет обеспечено путем широкого внедрения водосберегающих технологий. С таким обещанием выступил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, в целях стимулирования аграриев к применению современных влагосберегающих технологий осуществляется государственная поддержка в виде инвестиционного субсидирования, которое предусматривает возмещение 50 % от понесенных затрат на приобретение современных систем орошения, а также подведения всей необходимой инфраструктуры. Для этих целей по заявкам областей на реализацию 268 проектов предусмотрено 16,6 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, сейчас осуществляется субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, где размер выделяемых субсидий на один кубический метр воды устанавливается дифференцированно от 50 % до 85 %, в процентном отношении от тарифов. Для этих целей предусмотрено 2,7 млрд тенге.

«В целях стимулирования фермеров к внедрению водосберегающих технологий в настоящее время ведется работа по дифференциации субсидий на возмещение услуг по подаче воды в зависимости от способов полива, т.е. субсидии на прежнем уровне будут получать только фермеры, применяющие водосберегающие технологии», - заключил спикер.