Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Субсидии на рытье колодцев увеличили на 80 % в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
12 Апреля 2022, 21:44
Субсидии на рытье колодцев увеличили на 80 % в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области на 80% увеличен объем субсидий на бурение скважин с целью организации водопоя для скота, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обводнения пастбищ и водоснабжения животноводческих хозяйств субсидии выплачиваются на скважину с максимальной глубиной до 375 метров, остальное оплачивается самим фермером. При глубине в 1 метр субсидируется 80% из 70 тысяч. На возмещение инвестиционных вложений предоставляются средства из республиканского бюджета – 50% и местного бюджета - 30%. Площадь обводнения одного колодца составляет до 2 тыс. га пастбищ. На момент подачи заявки на субсидирование необходимо наличие не менее 50 условных голов крупного рогатого скота на один колодец. Кроме того, предусмотрено субсидирование насосных и электростанций (бензиновых или дизельных генераторов) для подъема воды», - рассказал руководитель отдела управления сельского хозяйства Мангистауской области Нургали Буханов.

В целом, с 2014 по 2021 годы в регионе просубсидировано бурение 448 колодцев. Из них в Каракиянском районе - 192, в Тупкараганском – 124, в Мангистауском - 88.


Сельское хозяйство   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане