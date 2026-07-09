Субсидии на развитие аквакультуры в Казахстане выросли в 11,5 раза

С 2021 года в два раза увеличилось число рыбоводческих хозяйств. Об этом сообщил председатель комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермагамбетов на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Развитию аквакультуры уделяется особое внимание с помощью мер государственной поддержки. С 2021 года объем субсидий вырос в 11,5 раза, в 2026 году он достиг 5,3 млрд тенге. В результате принятых мер ежегодно увеличивается количество рыбоводческих хозяйств. С 2021 года по настоящее время их число увеличилось в два раза, достигнув 684 хозяйств. В 2025 году было выращено 23 тысячи тонн рыбы. За прошлый год инвестиции в основной капитал составили 5,8 млрд тенге, а за 5 месяцев 2026 года — 4 млрд тенге, — сказал С. Сермагамбетов.

По его словам, в период с 2021 по 2025 годы реализовано 95 проектов по выращиванию и переработке рыбы общей стоимостью 24,1 млрд тенге и проектной мощностью более 22 тысяч тонн в год. На сегодняшний день сформирован пул в сфере рыбного хозяйства из 41 наиболее крупного проекта со сроками реализации до 2028 года с объемом инвестиций около 60 млрд тенге. Из них наиболее крупные проекты реализуются в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях.

Как сообщил председатель комитета, с 2024 года для обеспечения субъектов рыбного хозяйства кредитными ресурсами предусмотрено бюджетное кредитование проектов по выращиванию и переработке рыбы по льготной ставке 2,5% в рамках тиражированию опыта Северо-Казахстанской области. В этом году совместно с акиматами определены 14 потенциальных проектов стоимостью около 20 млрд тенге. На сегодня уже 10 субъектов рыбного хозяйства получили кредитные средства на сумму 8,7 млрд тенге.

Спикер также отметил, что увеличен лимит вылова кильки в Каспийском море с 8 до 42,1 тыс тонн. В результате привлечены инвесторы, которыми ведется добыча кильки с использованием двух морских рыболовных судов.

Во всех портах предусмотрены 70% скидки на портовые услуги для рыбопромысловых судов.

По словам С. Сермагамбетова, в рамках реализации Закона «Об аквакультуре» предусмотрено такие меры, как: субсидирование услуг по подаче воды субъектам аквакультуры; кредитование под 5% на пополнение оборотных средств; кредитование под 6% на инвестиционные цели. Кроме того, предусмотрено разрешение строительства объектов, связанных с ведением аквакультуры на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Предоставляются рыбохозяйственные участки для реализации инвестиционных проектов для садковой хозяйственной деятельности.

Ранее сообщалось, что потребление рыбы в Казахстане выросло почти вдвое.