Потребление рыбы в Казахстане выросло почти вдвое — Минсельхоз

В 2025 году объем рынка рыбной продукции вырос на 13%. Об этом сообщил председатель комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Серик Сермагамбетов на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер напомнил, что в апреле 2021 года Правительством РК была принята Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. Одно из приоритетных направлений программы — расширение государственной поддержки аквахозяйственных субъектов с целью уменьшения нагрузки на ресурсы природных водоемов и обеспечения их стабильной модернизации.

— Основными индикаторами Программы до 2030 года определены: увеличение объемов выращивания рыбы с 7 до 270 тысяч тонн в год; увеличение внутреннего потребления рыбной продукции с 67 до 134 тысяч тонн в год; увеличение естественной популяции рыбы на 7% — до 237 тысяч тонн. В целом по итогам 2025 года объем рынка рыбной продукции составил 106,5 тысячи тонн и по сравнению с предыдущим годом вырос на 13%. Вылов рыбы составил 49,6 тысячи тонн, выращено — 23 тысячи тонн, экспорт — 21 тысячу тонн, импорт — 55 тысяч тонн. Таким образом, среднее потребление рыбы на душу населения увеличилось с 4 до 7 кг при рекомендованной норме 11 кг, — сказал С. Сермагамбетов.

По его словам, в настоящее время ловом рыбы занимаются 537 субъектов рыбного хозяйства, в которых работают около 12 тысяч специалистов. В Казахстане имеются 20 водоемов, имеющих международное и республиканское значение. Они разделены на 368 участков, из них 270 участков закреплены за 127 природопользователями, а 95 участков еще не закреплены. Из 3 390 водоемов местного значения 1 799 водоемов (участков) закреплены за 1 257 пользователями.

Как отметил С. Сермагамбетов, в настоящее время проводятся конкурсы по закреплению резервных водоемов и участков. До конца текущего года планируется выставить на конкурс 360 водоемов и участков, в том числе 287 местных водоемов, 73 международных и республиканских участков.

Спикер также сообщил, что переработку рыбы осуществляют 73 предприятия общей проектной мощностью 126 тысяч тонн в год, из которых 20 имеют право экспорта рыбной продукции в страны ЕС, при этом 50 видов рыбы экспортируется в 21 страну мира. Объем переработки в прошлом году составил 37 тысяч тонн, что на 24% больше, чем в 2024 году.

С целью наращивания объемов переработанной продукции предусмотрены следующие меры: снижение НДС на 70% для субъектов, занимающихся переработкой рыбы; льготное кредитование под 5% для пополнения оборотных средств переработчиков.

Напомним, Казахстан экспортировал 13,1 млн тонн зерна и муки.