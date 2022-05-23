23 Мая 2022 19:36

Субсидии на подключение к газу будут выплачивать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области социально уязвимым категориям граждан помогут с подключением к газу. Помощь смогут получить социально уязвимые категории граждан. Средства на это выделят из местных бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О дальнейшей газификации региона доложил на аппаратном совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

В октябре 2021 года были сданы газораспределительные сети первых пусковых комплексов в Жезказгане, Темиртау и Караганде. Построенные объекты перешли в доверительное управление АО «КазТрансГаз Аймак». В трех городах газ подведен к 2705 жилым домам в частном секторе.

«В Караганде и Темиртау на стадии завершения строительство второго пускового комплекса. В Жезказгане ведется передача построенных сетей второго пускового комплекса 1-й очереди в доверительное управление «КазТрансГаз Аймак». По всем трем городам строительство трех пусковых комплексов будет завершено в первом квартале 2023 года. Продолжаются работы по строительству подводящего газопровода в Сарани», – сообщил Улантай Усенов.

По его словам, до конца года в трех городах планируется подвести газ еще к 4000 домам.

Заключены договоры на строительство сетей газоснабжения в поселках Жанаарка и Осакаровка, городе Шахтинске. Разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию Бухар-Жырауского и Шетского районов, поселка Жайрем города Каражала.