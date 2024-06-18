Субсидии на арендное жилье: астанчане не получат доплат на комуслуги

На заседании общественного совета города Астаны обсудили поднятие цен на санаторно-курортное лечение, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель «Управления занятости и социальной защиты города Астаны» Илья Скуб представил дополнения в решение маслихата Астаны от 3 октября 2023 года #84/10-VIII «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астаны».

Его предложение заключается в том, чтобы астанчанам, получающие субсидирование арендного жилья, не производить доплаты на оплату комуслуг.

Поправка необходима для исключения двойных выплат, подчеркнул докладчик.

Так как, ранее жителям столицы по случаю потери кормильца было решено оказывать дополнительную поддержку в виде денежных выплат на оплату коммунальных услуг. Но, по словам докладчика, не были учтены детали.

Изменение было единогласно поддержано общественным советом.