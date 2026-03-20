    18:35, 19 Март 2026 | GMT +5

    Субсидии, кэшбэки и бонусы авиакомпаниям: Узбекистан усиливает поддержку туризма

    В Узбекистане будет запущена масштабная кампания по продвижению страны как безопасного туристического направления, передает агентство Kazinform. 

    Узбекистан усиливает поддержку туризма на фоне глобальной нестабильности
    Фото: Uzbekistan.travel.

    Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по социально-экономическому развитию Самаркандской области. 

    — Как вы видите, из-за нестабильности в мире разрывы логистических цепочек, рост цен на нефть и транспортных расходов закономерно влияют на стоимость продовольствия. В то же время около 100 миллионов туристов ищут для поездок спокойные и безопасные страны. В этих условиях увеличение производства продуктов питания, а также полное использование возможностей в туризме и сфере услуг должно стать основной задачей хокимов, — сказал он.

    В апреле объявят «Открытый сезон туризма в Узбекистане», в рамках которого будет оказана поддержка туроператорам. Так, с 1 апреля в течение трех месяцев им будут предоставлять субсидии до 5000 долларов за каждую 1000 привлеченных иностранных туристов. Половина налога на добавленную стоимость будет возвращаться в виде кэшбэка.

    Для стимулирования авиаперевозок предусмотрены финансовые меры: авиакомпаниям, открывшим новые рейсы, будут выплачивать по 100 долларов за каждого привлеченного иностранного туриста. Кроме того, им предоставят 20-процентную скидку на услуги аэропорта.

    Также планируется активное продвижение страны через социальные сети: 50 зарубежным блогерам с аудиторией более 5 млн подписчиков предоставят бесплатные семидневные турпакеты в Узбекистан.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты

     

    Туризм Узбекистан Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
