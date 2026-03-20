Субсидии, кэшбэки и бонусы авиакомпаниям: Узбекистан усиливает поддержку туризма

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по социально-экономическому развитию Самаркандской области.

— Как вы видите, из-за нестабильности в мире разрывы логистических цепочек, рост цен на нефть и транспортных расходов закономерно влияют на стоимость продовольствия. В то же время около 100 миллионов туристов ищут для поездок спокойные и безопасные страны. В этих условиях увеличение производства продуктов питания, а также полное использование возможностей в туризме и сфере услуг должно стать основной задачей хокимов, — сказал он.

В апреле объявят «Открытый сезон туризма в Узбекистане», в рамках которого будет оказана поддержка туроператорам. Так, с 1 апреля в течение трех месяцев им будут предоставлять субсидии до 5000 долларов за каждую 1000 привлеченных иностранных туристов. Половина налога на добавленную стоимость будет возвращаться в виде кэшбэка.

Для стимулирования авиаперевозок предусмотрены финансовые меры: авиакомпаниям, открывшим новые рейсы, будут выплачивать по 100 долларов за каждого привлеченного иностранного туриста. Кроме того, им предоставят 20-процентную скидку на услуги аэропорта.

Также планируется активное продвижение страны через социальные сети: 50 зарубежным блогерам с аудиторией более 5 млн подписчиков предоставят бесплатные семидневные турпакеты в Узбекистан.

