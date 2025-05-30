Субсидии для рыбоводных хозяйств предусмотрели в Павлодарской области

В управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов сообщили, что выделение субсидий для рыбоводных хозяйств - практика ежегодная. Она направлена на поддержание подобного бизнеса.

- В рамках программы развития рыбного хозяйства в целях содействия рыбоводным хозяйствам из областного бюджета было предусмотрено порядка 44 миллионов тенге для субсидирования аквакультуры, а именно субсидирование покупки кормов — 30%, покупки рыбопосадочного материала — 50%, покупки маточного стада — 50%, покупки лекарственных средств — 50%, а также приобретение биологического обоснования, т. е. обследование водоемов — 50%, - сообщил руководитель отдела управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Жасулан Жумашев.

На сегодня в Павлодарской области функционирует 28 рыбоводных хозяйств и все они уже есть в списках на получение субсидий. При этом отмечается, что любой желающий может также взять в аренду водоем или открыть свое хозяйство и претендовать на помощь от государства.

Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в водохранилище Шандаксор, прилегающим к Экибастузской ГРЭС-2.