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    14:51, 30 Май 2025 | GMT +5

    Субсидии для рыбоводных хозяйств предусмотрели в Павлодарской области

    Павлодарским предпринимателям, владеющим рыбоводными хозяйствами, выделили из бюджета 44 миллиона тенге по нескольким направлениям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько молоди ценных видов рыб было выпущено в водоемы Казахстана
    Фото: wikipedia.org

    В управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов сообщили, что выделение субсидий для рыбоводных хозяйств - практика ежегодная. Она направлена на поддержание подобного бизнеса.

    - В рамках программы развития рыбного хозяйства в целях содействия рыбоводным хозяйствам из областного бюджета было предусмотрено порядка 44 миллионов тенге для субсидирования аквакультуры, а именно субсидирование покупки кормов — 30%, покупки рыбопосадочного материала — 50%, покупки маточного стада — 50%, покупки лекарственных средств — 50%, а также приобретение биологического обоснования, т. е. обследование водоемов — 50%, - сообщил руководитель отдела управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Жасулан Жумашев.

    На сегодня в Павлодарской области функционирует 28 рыбоводных хозяйств и все они уже есть в списках на получение субсидий. При этом отмечается, что любой желающий может также взять в аренду водоем или открыть свое хозяйство и претендовать на помощь от государства.

    Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в водохранилище Шандаксор, прилегающим к Экибастузской ГРЭС-2.

    Теги:
    Регионы Рыбоводство Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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