Суббота без спешки: Алматы через объектив фотографа
В выходные Алматы забывает повседневную суету и превращается в уютный, живой город. Фотокорреспондент агентства Kazinform запечатлел, как выглядит мегаполис, когда он отдыхает.
Субботнее утро. Солнце только начинает поднимается, а площадь Астана уже наполняется людьми.
У фонтана весело плещется вода, а рядом счастливая молодая пара, только что обрученные. Они обнимаются, смеются и не замечают никого вокруг. Фотограф щелкает камерой, ловя удачные кадры.
Маленькие дети играют в догонялки, спотыкаются, но с улыбкой поднимаются и снова бегут дальше. На тротуарах дети делают первые попытки кататься на роликах.
Тем временем станция метро «Сайран» встречает первых пассажиров: кто-то с рюкзаком, кто-то с кофе навынос, другие просто идут не спеша, наслаждаясь тишиной утра.
Парк Маншук Маметовой утопает в зелени, повсюду цветы, звучит детский смех и щебет птиц. Здесь тихо и свежо.
Под тенью деревьев прогуливаются семьи, мамы с колясками. На скамейках сидят подростки с наушниками.
В центре города царит настоящая атмосфера выходного дня: музыка и аромат свежесваренного кофе, доносящийся из летних кафе.
Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом благоустройства территории водохранилища Сайран.