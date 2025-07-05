Суббота без спешки: Алматы через объектив фотографа

Субботнее утро. Солнце только начинает поднимается, а площадь Астана уже наполняется людьми.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

У фонтана весело плещется вода, а рядом счастливая молодая пара, только что обрученные. Они обнимаются, смеются и не замечают никого вокруг. Фотограф щелкает камерой, ловя удачные кадры.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Маленькие дети играют в догонялки, спотыкаются, но с улыбкой поднимаются и снова бегут дальше. На тротуарах дети делают первые попытки кататься на роликах.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Тем временем станция метро «Сайран» встречает первых пассажиров: кто-то с рюкзаком, кто-то с кофе навынос, другие просто идут не спеша, наслаждаясь тишиной утра.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Парк Маншук Маметовой утопает в зелени, повсюду цветы, звучит детский смех и щебет птиц. Здесь тихо и свежо.

Под тенью деревьев прогуливаются семьи, мамы с колясками. На скамейках сидят подростки с наушниками.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В центре города царит настоящая атмосфера выходного дня: музыка и аромат свежесваренного кофе, доносящийся из летних кафе.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом благоустройства территории водохранилища Сайран.





Фото: Александр Павский/ Kazinform