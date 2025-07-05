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    12:30, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Суббота без спешки: Алматы через объектив фотографа

    В выходные Алматы забывает повседневную суету и превращается в уютный, живой город. Фотокорреспондент агентства Kazinform запечатлел, как выглядит мегаполис, когда он отдыхает.

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Субботнее утро. Солнце только начинает поднимается, а площадь Астана уже наполняется людьми.

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    У фонтана весело плещется вода, а рядом счастливая молодая пара, только что обрученные. Они обнимаются, смеются и не замечают никого вокруг. Фотограф щелкает камерой, ловя удачные кадры.

    Суббота без спешки: Алматы через объектив фотографа
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Маленькие дети играют в догонялки, спотыкаются, но с улыбкой поднимаются и снова бегут дальше. На тротуарах дети делают первые попытки кататься на роликах.

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    дети, Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Тем временем станция метро «Сайран» встречает первых пассажиров: кто-то с рюкзаком, кто-то с кофе навынос, другие просто идут не спеша, наслаждаясь тишиной утра.

    Сайран, метро, Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    Алматы, люди
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Парк Маншук Маметовой утопает в зелени, повсюду цветы, звучит детский смех и щебет птиц. Здесь тихо и свежо.

    Под тенью деревьев прогуливаются семьи, мамы с колясками. На скамейках сидят подростки с наушниками.

    Алматы, парк
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    Алматы, парк
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В центре города царит настоящая атмосфера выходного дня: музыка и аромат свежесваренного кофе, доносящийся из летних кафе.

    Алматы, парк
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    Алматы, парк
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом благоустройства территории водохранилища Сайран.

    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Общество Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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