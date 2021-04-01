Студенты, у которых нет возможности учиться дома, могут остаться в общежитии – санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студенты, у которых нет возможности учиться дома, могут остаться в общежитиях Алматы. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК журналисты у спикера спросили, что делать студентам, у которых нет возможности учиться дома.

«Данные студенты могут остаться в общежитиях, если у них нет условий для дальнейшего проживания где-либо в других местах и нет условий для обучения, но при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. Если смотреть по результатам мониторинговых визитов, которые были проведены в общежитиях, то часть студентов все-таки выезжают из общежития, чтобы создать дополнительные условия для расселения», - сказала Асель Калыкова.

Она добавила, что соблюдение социальной дистанции, сокращение общения между собой позволит провести соответствующие противоэпидемиологические мероприятия.

Асель Калыкова также рассказала, что в одном из студенческих общежитий Алматы выявлены случаи коронавирусной инфекции.

Ранее информацию о выселении студентов из общежитий Алматы прокомментировали в Минобразования.