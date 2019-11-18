Студенты Туркестанской области завоевали 4 медали чемпионата Worldskills 2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане финишировал чемпионат WorldSkills 2019. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

Цель состязания - профессиональная ориентация молодежи, подготовка квалифицированных кадров для, создание экспертного сообщества и механизмов обеспечения высокотехнологичными специалистами промышленной сферы по техническим специальностям на основе международных стандартов.





Для участия в конкурсе, направленном на развитие технического и профессионального образования, 425 студентов из всех уголков нашей республики соревновались по 38 специальностям. Участников чемпионата оценивали около 500 судей-экспертов.









На рабочих площадках Worldskills 2019 Дворца Независимости студенты Туркестанской области стали лучшими в 17 квалификациях. Молодежь южного региона завоевала 4 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, что позволило им войти в лидирующую тройку в командном зачете. Студенты продемонстрировали свои знания, навыки, способности и высокое мастерство, и тем самым заслужили всеобщее признание.





Акимат Туркестанской области совместно с колледжами и социальными партнерами, направленными на освоение профессионально-технических специальностей, нацелен на подготовку квалифицированных специалистов и превратить область в промышленный центр. В связи с этим, 36 из 65 колледжей уже перешли к дуальному обучению с охватом 4333 студентов. Кроме того, 4 колледжа, готовящих студентов по данной системе, планируют передать в доверительного управление крупным компаниям.







