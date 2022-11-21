Студенты-строители Назарбаев Университета встретились с потенциальным работодателем

21 Ноября 2022, 18:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Национального центра качества дорожных активов МИИР РК (НЦКДА) Замир Сагинов провел встречу со студентами 3-4 курсов факультета «Строительная и экологическая инженерия» Назарбаев Университета. Цель встречи: популяризация профессии автодорожника, привлечение лучших учащихся на производственную оплачиваемую практику в НЦКДА, адаптация к работе в автодорожной сфере, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении З.Сагинов рассказал о работе своего предприятия и наиболее востребованных рабочих специальностях, о возможностях трудоустройства и перспективах карьерного роста для молодых специалистов в НЦКДА (зарплата в НЦКДА у начинающего специалиста + 400 тыс. тенге). Студенты обсудили с дорожником инновационные технологии, применяемые на автомобильных дорогах. К примеру, З.Сагинов рассказал о внедрении одной из самых передовых методологий в мире Superpave (СуперАсфальт), которая, к слову, проводится совместно с научными консультантами Назарбаев университета.

Лекция вызвала большой интерес у аудитории. Будущие инженеры и строители задавали много вопросов и получили исчерпывающие вопросы, в частности о трудоустройстве в НЦКДА, об оплачиваемой производственной практике (+80 тыс тенге ежемесячно), о цифровых проектах Центра: КazRoadLab– система автоматизации процессов проведения испытаний ДСМ; InfoZhol – программный продукт, включающий все нормативно-технические документы в области автодорожного строительства; DorSmeta–программное обеспечение, позволяющиее производить сметный расчет ресурсным методом по автодорожным проектам; SRDS - система автоматического распознавания дефектов покрытия.

Справочно: Национальный центр качества дорожных активов при МИИР РК был создан в 2019 году. Предприятие представлено в 17 регионах страны. Сфера деятельности - экспертиза качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, также диагностика и инструментальное обследование дорог. За годы деятельности инспекторы НЦКДА выезжали на дороги РК с проверками более 44 000 раз. За 2022 г. проведена диагностика 16,9 тыс. км дорог международного и республиканского значения.