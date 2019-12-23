Студенты-строители будут летом проходить практику вместо каникул в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области растут объемы строительных работ, но катастрофически не хватает рабочих рук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту проблему в регионе поднимали неоднократно. Объемы строительства растут и планы на следующий год еще более грандиозные. Дефицит специалистов строительной сферы может привести к тому, что проекты будут попросту не реализованы в срок.

На заседании в акимате глава региона Кумар Аксакалов в который раз поручил найти решение проблемы совместно управлениям строительства и образования.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова подчеркнула, что к этой работе должны подключаться и руководители строительных организаций.

«Нужно, чтобы строители приходили в школы, работали с выпускниками, говорили об условиях работы. Когда учащиеся не видят этого, они не заинтересованы. У нас небольшое количество поступающих в колледжи. В основном поступают в вуз», - сказала Г. Каримова.

По ее словам, уже этим летом студенты строительных специальностей колледжей будут проходить практику на стройплощадках. Отдыхать же будут на зимних каникулах. Аким области считает, что нужно обратить внимание на количество выпускаемых специалистов.

«Нужно совместно с управлением строительства посчитать и обеспечить количество специалистов. Если необходимо, внести корректировку в заказ по подготовке специалистов. Руководители стройкомпаний должны подключаться, а не сидеть и ждать рабочие руки. Берите под управление колледжи, чтобы потом не переучивать специалистов. Хороший пример подало ТОО «Радуга» - они оформляют документы, чтобы открыть колледж для подготовки специалистов на свои предприятия», - сказал К.Аксакалов.