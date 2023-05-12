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Студенты Назарбаев Университета будут учиться по обмену в вузах Китая и Малайзии

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Мая 2023, 13:52
Студенты Назарбаев Университета будут учиться по обмену в вузах Китая и Малайзии Фото: пресс-служба Назарбаев Университета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках форума Альянса азиатских университетов в Назарбаев Университете подписали сразу два договора о взаимодействии с Университетом Цинхуа (Китай) и Университетом Малайя (Малайзии), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают представители университетов-партнеров, этот международный обмен студентами важен, чтобы понимать друг друга и является ценным вкладом в развитие образования и науки.

Договор о сотрудничестве со старейшим престижным университетом Малайзии подразумевает взаимодействие по обмену студентами и академическим и административным персоналом, совместную исследовательскую деятельность. На встрече президент Назарбаев Университета Шигео Катсу подчеркнул важность повышения осведомленности представителей малого и среднего бизнеса о том, как университеты могут сотрудничать с компаниями для внедрения инноваций и принятия решений на основе фактических данных.

«С самого начала Назарбаев университет задумывался как университет мирового класса, который проводит собственные исследования. До сих пор технологии, знания воспринимались как нечто должное и импортировались в страну, но мы сделали возможным, что исследования, сделанные внутри самого Казахстана, стали реальностью», - сказал Шигео Катсу.

Вице-президент Университета Цинхуа Хонгвей Ванг отметил, что на сегодняшний день сфера образования претерпевает изменения. Возникла необходимость расширения видения людей.

«Мы поощряем наших студентов в получении международного опыта, в желании ездить в другие страны. Мы также хотим, чтобы студенты Назарбаев Университета приехали к нам в вуз, познакомились с нашей системой образования, чтобы произошел культурный обмен. Этот международный обмен студентами очень важен в плане того, чтобы понимать друг друга и является ценным вкладом в развитие образования и науки в будущем. Что касается казахстанских студентов, то еще до пандемии у нас были студенты из Назарбаев Университета по обмену. Точное количество не знаю. Однако примерное количество студентов в совокупности – около 100», - отметил Хонгвей Ванг.

Также Университет Цинхуа (Китай) подписал меморандум о сотрудничестве с Astana International University.

«С другими вузами у нас пока нет соглашений, но наше руководство принимает участие в форуме Альянса азиатских университетов. Думаю, мы сможем лучше понять другие университеты и системы, чтобы в дальнейшем налаживать партнерство и сотрудничество с ними», - добавил он.

Договор об обмене студентами со знаменитым китайским Университетом Цинхуа подразумевает академическую мобильность учащихся сроком не более 2 семестров. Университет Цинхуа - один из ведущих университетов КНР, основанный в 1911 году. Входит в состав девяти элитных вузов Китая «Лига С9» и занимает первое место в Национальном рейтинге университетов Китая.

Университет Малайя (Малайзия), имеющий более чем столетнюю историю, является одним из ведущих исследовательских университетов Малайзии, обучает 30 тысяч студентов, 6000 из которых - иностранные. Вице-канцлер университета доктор Мохд Хамди Абд Шукор рассказал о возможностях вуза, а именно о медицинском кластере, который считается самым большим в стране.

«Мы хотим, чтобы наши студенты могли приехать в Астану и получить в Назарбаев Университете интересный академический опыт, познакомиться с новой культурой. Тот факт, что образование в НУ дается на английском языке, предлагает много возможностей для сотрудничества. Мы с нетерпением ждем студенческих обменов и научного взаимодействия с Назарбаев Университетом», - сказал на церемонии подписания меморандума доктор Мохд Хамди Абд Шукор.

Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу воспользовался возможностью, чтобы выразить свою признательность Китаю и Президенту Си Цзиньпину.

«Когда Си Цзиньпин выступал в Назарбаев Университете осенью 2013 года, впервые объявив об инициативе «Один пояс, один путь», он также пригласил 200 студентов и сотрудников NU в Пекин. Это был теплый прием, оставшийся приятным воспоминанием для многих наших коллег и выпускников», - добавил Шигео Катсу.

Стороны договорились сотрудничать в исследовательской деятельности и расширять академическую мобильность.

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Все три университета - участники Альянса Азиатских университетов - некоммерческой организации, основанной в 2017 году для содействия академическому сотрудничеству, культурному взаимопониманию и научным инновациям между 15 ведущими вузами Азии. Посредством различных программ и инициатив Альянс стремится поддерживать разработку инновационных подходов к преподаванию, обучению и исследованиям.

Напомним, в Астане проходит форум Альянса азиатских университетов. В ходе форума отмечалось, что еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества.


Образование   Вузы   Китай   Назарбаев университет   Сотрудничество   Малайзия  
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