Студенты медколледжа устроили массовую драку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студенты медицинского колледжа устроили массовую драку в Алматы. Видео попало в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о том, что в одном из колледжей города между студентами произошла потасовка, поступило в полицию 12 декабря.

«Как выяснилось, во время перемены группа студентов приставала к одному из учащихся колледжа. По данному факту администрацией учебного заведения была проведена профилактическая работа с подростками и их родителями. Конфликт был исчерпан. На директора колледжа и студентов, которые устроили драку, составлены административные протоколы и направлены в административный суд Алматы для дальнейшего рассмотрения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.