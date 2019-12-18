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Студенты медколледжа устроили массовую драку в Алматы
18 Декабря 2019 19:43
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студенты медицинского колледжа устроили массовую драку в Алматы. Видео попало в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Сообщение о том, что в одном из колледжей города между студентами произошла потасовка, поступило в полицию 12 декабря.
«Как выяснилось, во время перемены группа студентов приставала к одному из учащихся колледжа. По данному факту администрацией учебного заведения была проведена профилактическая работа с подростками и их родителями. Конфликт был исчерпан. На директора колледжа и студентов, которые устроили драку, составлены административные протоколы и направлены в административный суд Алматы для дальнейшего рассмотрения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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