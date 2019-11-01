Студенты из многодетных семей будут получать стипендию в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Назначена специальная стипендия студентам из многодетных семей Туркестанского медицинского колледжа. Теперь двое отличников учебы помимо имеющейся стипендии будут дополнительно получать по 16 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу Управления общественного здоровья по Туркестанской области.

Данная акция приурочена к году молодежи в Казахстане. Такая же стипендия присуждена и для студентов Жетисайского медицинского колледжа.

Финансово поддержать студентов решили совместно Туркестанское областное управление общественного здоровья и союз работников здравоохранения «Densaulyq», причем на ежегодной основе. В прошлом году обладателями этой стипендии были 4 студента из многодетных семей.





Получателям специальной стипендии в этом году стал студент 3-го курса Еркегали Жаксылык, обучающийся по профессии «лечебное дело». Третьекурсник Жандос Бахыт, который совсем скоро станет медбратом, также удостоен специальной стипендии. Оба студента помимо отличной учебы, принимают активное участие в общественной жизни колледжа.





Учредители стипендии уверены, что финансовая поддержка станет не только хорошей мотивацией для студентов, но и поможет в приобретении необходимых вещей. На сегодняшний день в Туркестанском медицинском колледже получают образование 1150 студентов из многодетных семей. 8 ребят - сироты. Студенты обучающиеся по государственному гранту, получают порядка 20-22 тысячи тенге.



















