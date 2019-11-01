+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 12 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Студенты из многодетных семей будут получать стипендию в Туркестанской области

1 Ноября 2019 19:00
Поделиться:
Студенты из многодетных семей будут получать стипендию в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Назначена специальная стипендия студентам из многодетных семей Туркестанского медицинского колледжа. Теперь двое отличников учебы помимо имеющейся стипендии будут дополнительно получать по 16 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс службу Управления общественного здоровья по Туркестанской области.

Новости по теме

В Шемонаихинском районе ВКО построят дом для многодетных семей
Гранты на развитие бизнеса получили многодетные мамы в Карагандинской области Матери рассказали акиму столицы о «манипуляторах» в чатах Раушан Сарсембаева: почему многодетные мамы не идут на бесплатное обучение профессиям

Данная акция приурочена к году молодежи в Казахстане. Такая же стипендия присуждена и для студентов Жетисайского медицинского колледжа.

Финансово поддержать студентов решили совместно Туркестанское областное управление общественного здоровья и союз работников здравоохранения «Densaulyq», причем на ежегодной основе. В прошлом году обладателями этой стипендии были 4 студента из многодетных семей.


Получателям специальной стипендии в этом году стал студент 3-го курса Еркегали Жаксылык, обучающийся по профессии «лечебное дело». Третьекурсник Жандос Бахыт, который совсем скоро станет медбратом, также удостоен специальной стипендии. Оба студента помимо отличной учебы, принимают активное участие в общественной жизни колледжа.


Учредители стипендии уверены, что финансовая поддержка станет не только хорошей мотивацией для студентов, но и поможет в приобретении необходимых вещей. На сегодняшний день в Туркестанском медицинском колледже получают образование 1150 студентов из многодетных семей. 8 ребят - сироты. Студенты обучающиеся по государственному гранту, получают порядка 20-22 тысячи тенге.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Образование, Вузы, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив